Martine GOMEZ

EXPERT ET CONSEIL RH



Comprendre rapidement les enjeux stratégiques, économiques et humains en matière d’emploi afin de proposer et structurer l’action et faire adhérer les acteurs dans une logique de résultat, de valorisation et de pérennisation,



Impulser l’innovation sociale dans un monde du travail en pleine transformation,



Développer les contacts, les transformer en partenariats puis en opportunités de développement social et commercial,



Développer des relations sociales loyales et constructives,



Constituer des équipes soudées, compétentes et piloter l’action collective.





Mes compétences :

Formation

Juridique

Négociation

Prévention

RSE

Sécurité