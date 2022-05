Martine GREWIS

Je suis une personne dynamique, créative, communicative, avec un esprit d'initiative, capable de manager une équipe avec une grande faculté d’écoute et le sens de l’organisation.

J'aime les challenges, la nouveauté, apprendre et entreprendre.

Je souhaite apporter mes connaissances, mon énergie à une entreprise sérieuse ayant besoin d’une personne autonome et responsable.



Mes compétences :

Responsable commercial

Management

Organisation

Créativité

Sens des responsabilités

Autonome

Goûts des challenges

Sérieuse et efficace