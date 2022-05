Martine GUILBERT

J’ai une expérience de 11 ans en agences immobilières où j’occupais le poste d’assistante commerciale.

Outre la gestion commerciale de l’agence j’avais en charge la gestion du service location. Pour compléter mes connaissances dans l’assistanat, j’ai suivi une formation d’assistante de direction.

J’ai contribué à la création de l’agence LAFORÊT de Saint-Germain-en-Laye, en y apportant mes compétences d’assistante et j’ai mis en place le service location.

Je suis polyvalente et appliquée dans les tâches qui me sont confiées et je m’adapte facilement aux situations nouvelles.





Mes compétences :

Organisée

Rigoureuse et capacité d'adaptation