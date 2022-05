Martine GUILLAUD

Martine à la Ville, à la ferme, à la montagne, à la plage...



Il y a Martine au rayon culte et Martine au rayon frais: au cinéma, au théâtre, à la télé, et surtout derrière le micro, à consommer sans modération, pour des pubs fraîches, suaves, chics, dynamiques et équilibrées, des bandes-annonces enrichies en sourire naturel, des VF ni trop sucrées, ni trop salées...



Alors...



Let's do it!



Mes compétences :

Comédien

Voix off

Performance

Coach

Cinéma

Théâtre