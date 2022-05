Martine GUILLAUME

Professionnelle de l'information, la fonction documentation est pour moi un véritable métier de service. Partenaire, acteur de vos recherches, questionnements, je m'attache à apporter pertinence, opérationnalité, appui et aide à la décision... Habituée à une diversité de publics : professionnels, B to B, Grand public, étudiants/chercheurs, je réponds à vos besoins en matière d'information, orientation, accompagnement, et fourniture de documents. J'interviens aussi en communication écrite, par la réalisation d'outils d'information et de prévention, la rédaction et la structuration de contenus : articles, plaquettes institutionnelles, sites internet...

Recherche de solution, conseil, créativité sont parmi les mots-clés des mes savoir-faire.