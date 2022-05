MARTINE HAEGEL - Consultante senior



Maîtrise Sciences & Master 1 Psychologie sociale et du travail

DESU Bilan de Compétences, V.A.E, Gestion de carrières (Paris 10)

Certification MBTI





Une expérience professionnelle et associative variée, en France et à l’étranger, a développé son goût pour l'accompagnement et la formation.



Après une expérience d’enseignement de matières scientifiques et d’expatriation (Maroc), elle s’investit dans la formation et l’accompagnement de publics variés de manière bénévole.



Elle professionnalise des compétences acquises sur le terrain par des études de Psychologie sociale et du travail, puis se spécialise en Conseil, Orientation et Réorientation Professionnelle.



Consciente de l'importance du sens donné au travail -véritable enjeu de l'épanouissement personnel- et de la prise de recul indispensable pour les salariés en questionnement, son objectif est :

• d'accompagner les salariés par une écoute active et une réflexion méthodique

• de les amener à mettre en lumière leurs compétences fortes et atouts particuliers

• de les aider à mieux connaître leur personnalité et leurs motivations

• de construire avec eux un projet professionnel cohérent et réaliste.



Mes compétences :

Anticipation

capacité d'analyse

Communication

Ecoute

Organisation

Prise de recul

Qualité

Qualité d'écoute

Recherche

Recherche de Solutions