Martine HOMBURGER

Architecte-coloriste depuis 25 ans. Responsable du service "Etudes couleurs" pour un grand groupe industriel: réalisation d'études couleurs, création de nuanciers, formation à la couleur et son utilisation en architecture.

Réalisation de très nombreuses études chromatiques de villes en France, et de nombreux cahiers de recommandations architecturales, matériaux et couleurs pour les CAUE.

Après 10 ans à l'étranger, installation en freelance, architecte-coloriste auprès d'architectes pour des opérations privées et publics et de collectivités locales pour des chartes chromatiques et des plans de coloration urbaine.



Mes compétences :

Architecte

Coloriste

Création

Formation