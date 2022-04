En savoir plus sur Laurence Dussart Malard sur: http://ldussart.wixsite.com/dussart-laurence



La psychothérapie a pour objectif de guérir vos traumatismes, vos blessures présentes ou passées, vos difficultés et souffrances psychologiques qui oeuvrent consciemment ou inconsciemment dans votre vie.



La psychothérapie répond au besoin de verbaliser les doutes, les questionnements, les hésitations face à quelqu'un qui est là pour les entendre.

Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt devenir de plus en plus soi-même.



En tant que praticien en psychothérapie, je vous aide à mieux vous comprendre, à reconnaitre vos peurs et vos conflits, mais aussi à utiliser les ressources que vous avez en vous sans même le savoir.



- Chez l'adulte,la psychothérapie est préconisée en cas de problématique personnelle, professionnelle ou familiale...

- Chez l'enfant la psychothérapie est préconisée lorsqu'il souffre de: difficultés relationnelles, troubles de l'alimentation, peurs inexpliquées,troubles du sommeil,problème d'énurésie ou d'encoprésie, difficultés scolaires...



La Graphotherapie traite les dysgraphies chez l'enfant et l'adolescent .

La "Dysgraphie" est une déficience de l'écriture qui met l'enfant en échec scolaire sans que l'on puisse incriminer aucun trouble neurologique ou intellectuel.

L'aide personnalisée que je pratique permet aux enfants de soutenir la récupération des fonctions graphomotrices perturbées, d'améliorer la maitrise émotionnelle en cas de stress face à l'écrit et de prévenir un éventuel échel scolaire lié à des troubles de l'écriture.

Grâce à ma méthode de travail, je stimule et renforce le potentiel de l'enfant et lui permet de retrouver le "plaisir d'écrire", gage d'adaptabilité en classe et de bien être personnel.



"Tout est langage chez l'enfant" disait Françoise Dolto.

Le travail psychothérapeutique et graphothérapique permet à l'enfant d'être entendu dans sa souffrance, dans ses non-dits.

Compris dans sa différence, l'enfant libère alors ses émotions puis s'exprime à la fois par sa parole et ses écrits.



Mes compétences :

Ecriture