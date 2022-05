Martine HOUEL

Le fil conducteur des mes différentes formations universitaires et autres est celui des histoires de vies.

Que ce soit à travers la "grande histoire" (licence d'histoire à Nancy 2), puis dans l'accompagnement (diplôme d'éducatrice spécialisée à Nancy IRTS avec spécialisation européenne en géronthologie) , les médiations sensorielles (dont le massage : formation IFJS et l'aromathologie), l'organisation, le management (Master de cadre en intervention sociale Université d'Angers 2010)...Permettre à l'autre d'aller vers soi et les autres. Semer ce qui peut l'être et voir ce que chacun peut faire grandir. Structurer pour soutenir et laisser un espace intermédiaire pour la créativité et la liberté d'être.