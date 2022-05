Sebastien LOUVET

Il ne suffit pas de maîtriser une compétence et de savoir l'exercer dans différentes situations pour assurer une bonne transmission de l'information. Formateur est un métier demandant des compétences de transmission, mais pas seulement. Que nous intervenions auprès d'un public éloigné du monde du travail, en fracture avec le mode d'éducation classique ou face à des professionnels en activité, il est important d'organiser des situations d'apprentissage en adéquation avec les attentes. Impliquer et motiver sont les starters d'un apprentissage réussi.

Prendre en considération les différents niveaux des apprenants n'est pas simple à gérer, pour autant il est impératif de savoir les rejoindre afin qu'ils puissent vivre la même expérience que leurs collègues. Enfin, il incombe au formateur de valoriser les apprenants et qu'ils apprennent à se valoriser. C'est le début du processus d'appropriation que nous devons amorcer.



Tout cela semble bien complet et complexe à mettre en oeuvre dans une même séquence de formation. Or, avec une analyse didactique, des méthodes actives et des techniques appropriées, l'impossible devient possible et tout le monde ressort plus riche de cette expérience.



Plus d'informations sur: http://louvet-formateur.monsite-orange.fr





