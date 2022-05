Patrice BOUYSSOU

Mon objectif est de mettre au service d’un projet ambitieux mon expertise acquise dans le développement des hommes, le pilotage de la transformation, la gestion financière d’entreprise et le développement d’activités commerciales.

D’esprit entrepreneurial, je recherche un poste dans lequel l’autonomie et la prise de décision stratégique sont des éléments clés.



Mes compétences :

Développement de marchés

Informatique

Animation commerciale

Recrutement

Analyse financière

management stratégique et opérationnel