Martine HUGHES

Je bénéficie d’une expérience professionnelle de plus de 30 ans acquise dans de petites et grandes entreprises issues de différents secteurs de l’industrie et après avoir passé la plupart de ma vie en Angleterre comme bilingue, j’ai une très bonne maîtrise de l’Anglais.

Je suis maintenant de retour en France depuis 2014 et mon objectif serait éventuellement de trouver un poste dans l’administration tout en restant flexible sur d’autres propositions de poste vacant que l’on pourrait me proposer.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Organiser des déplacements professionnels

Classement de documents et informations

Suivi commercial et administratif

Réalisation de devis

Gestion des commandes

Traduction anglais français

Saisir des documents numériques

Realiser la gestion administrative du courrier

Orienter les personnes selon leur demande

Planification

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word