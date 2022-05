Martine HUYNH

Au sein du cabinet ARNEO CONSULTING.



LES COMPÉTENCES D'ARNEO CONSULTING :



Accompagnement de la réflexion sur le Parcours Client :

- Comment le fluidifier et l’homogénéiser ?

- Comment l’optimiser pour le rendre plus efficient ?

- Comment mettre les systèmes d’information au service de la nouvelle stratégie ?

- Comment faire contribuer le Big Data et la Vision 360 au succès de l’entreprise ?



Accompagnement opérationnel :

- Gestion de campagnes marketing digitales de conquête et de fidélisation

- Suivi de performance des campagnes

- Mise en œuvre d’opérations nationales et locales

- Adaptation et mise en place d’outils CRM (tels que Salesforce) ou développement d’outil spécifique

- Mise en place de cellule Project Management Office avec définition et suivi des Key Performance Indicators

- Formation et coaching à tous les niveaux de l’entreprise : du top management aux productifs



L’ESPRIT ARNEO CONSULTING :



- La flexibilité et l’adaptabilité

- L’enthousiasme et la bonne humeur

- L’écoute et le sens du client



Mes compétences :

Réseaux sociaux

HTML/CSS

Wordpress

SEM

Digital Marketing