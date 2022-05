Martine IDIR

'exerce mon activité en tant qu'illustratrice ©onceptrice textile depuis 1993 au sein de IDIRDESIGN. Ce bureau de création est constitué de Richard Idir et de moi-même. dans les secteurs de la mode, du revêtement mural, de l'édition. De manière générale nous pouvons apporter notre expertise graphique et notre connaissance du marché dans les nombreux domaines qui utilisent l'image comme support de communication. Nous accompagnons que vous soyez entreprise, association, collectivité, institution ou particulier vos projets au plus près de vos besoins avec comme axe de création une esthétique ciblée et attractive. Retrouvez-nous sur notre site: http://www.idirdesign.com ou contactez-nous par mail: idirdesign-imaginary@orange.fr martine-richard.idir@wanadoo.fr Nos compétences: CRÉATION TEXTILE: Nos points forts sont : Une forte sensibilité aux tendances émergentes. Un sens de l'innovation créative. Une connaissance pointue du marché. Nous créons des visuels dans le secteur du revêtement mural, de l'édition et de la mode.. Nous développons des collections exclusives pour le prêt à porter enfant, femme et homme. Nous accompagnons le développement d'une marque par un consulting produit et thématique adaptés. Nous élaborons des panneaux de tendances. ILLUSTRATION IDENTITÉ VISUELLE CONSULTING PRODUITS/MARQUES. LOGICIELS UTILISÉES: . Adobe Illustrator CS4 . Adobe Photoshop CS4 . Adobe Acrobat Pro . Painter X







Mes compétences :

Illustration

Graphisme