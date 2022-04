Emmanuel POTEAU

Diplômé d'une maitrise d'Arts Plastiques suivi d'un passage au sein de l'Éducation Nationale, j'ai décidé de passer par une formation certifiante d'opérateur-maquettiste afin de valider mes acquis graphiques dans le domaine du multimédia, j'ai eu l'occasion de m'associer à Yann André en 2009, devenant ainsi le directeur artistique et directeur associé de la société Kaligram' (http://www.kaligram.com ).



Notre société s'est spécialisée dans la formation multimédia via des thématiques à destination des entreprises, salariés et demandeurs d'emploi, cherchant à se perfectionner ou à acquérir de nouvelles compétences. Notre but étant de proposer des formations en phase avec la réalité du terrain, nous appuyant sur des conseils pratiques issus de notre expérience professionnelle en alliant qualité, productivité mais aussi convivialité; un ensemble de valeurs qui nous sont chères.



J'interviens aussi en conseil pédagogique et démarchage commercial, afin de poursuivre le développement de notre activité en accord avec les objectifs pédagogiques fixés par notre entreprise.



Mes compétences :

PAO

WebDesign

Photographie

Motiondesign

Illustration 2D

After effects

Formateur

Dreamweaver

Web

Wordpress

Photo

Print

Indesign

Réseaux sociaux