_ Parolière enregistrée à la Sacem

_ Rédactrice pour sites Web

_ Traductrice ( espagnol/Catalan/anglais vers le français )

_ Professeur FLE online ( particuliers / Formatrice en entreprise )

_ Collaboration avec des éditeurs et des webdesigners

_ Formation de psychologue (psychologie urgences et catastrophes)

_ Auteure de biographies et de books



Mes compétences :

Intégrée Au Monde Francophone Et Hispanophone

Regard Ouvert D' Expatriée

Écriture ( Genres Divers)