Cyril CHATEAU

En Recherche Active, je continue le développement de mon réseau professionnel, et reste à l'écoute de Projets ambitieux.



Mes compétences en Management, mon Leader Ship, et ma force commerciale, m'ont toujours permis d'atteindre mes objectifs personnels et professionnels.

Je travaille principalement en mettant l'humain au coeur de mon métier, possédant une grande faculté d'adaptation, ainsi qu'une excellente gestion sur le pilotage des différents projets.

Doté d'un sens de l'auto-critique, je n'hésite pas à partager avec mes équipes afin d'améliorer le service client.



J'ai l'ambition d'apporter mon expérience au sein d'une nouvelle entreprise, ainsi que de continuer à me développer sur le plan personnel.



Mes compétences :

Humain

Leadership

Culture du résultat et de la performance

Faculte d'adaptation en milieux complexes et

Commerce

Fédérateur et mobilisateur

Management d'équipe

Gestion du stress

Gestion de projets

Serieux et rigeur sont mes points forts

War Zones

Sieges

Budgets