Cyril CHATEAU

Je poursuis mon projet professionnel dans le secteur de l'environnement et du Développement durable, plus en adéquation avec mes convictions et mes valeurs. Suite à 7 ans d'expérience en communication au sein d'une agence, j'ai suivi une formation en management environnemental et DD puis intégré le Conseil général de l'Essonne en qualité de Chargé de mission Agenda 21 en novembre 2006, pendant 7 mois. A l'issue, j'ai été chargé de projets communication au sein de Territoires Environnement Emplois Ile-de-France (dispositif mis en place par les Ministères de l'emploi et de l'écologie en 1999) de juillet 2007 à mars 2008 avant de rejoindre l'Auvergne. Ainsi, après 15 mois au sein de la DIREN (Direction régionale de l'environnement) en qualité de chargé de mission Évaluation environnementale, j'ai rejoint la mairie de Gerzat au poste de chargé de communication sur les démarches PLU-Agenda21.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Développement durable

Environnement

Formateur

Gestion de projets

Relations Presse

Rédaction