Cyril CHATEAU

Bonjour,



Actuellement étant salarié d’une société qui est leader sur le marché des titres restaurants,

Je m'occupe de la Sûreté et Sécurité et je suis formateur en secourisme (S.S.T.) et formateur E.P.I et Geste et Posture au sein de mon entreprise.

J'ai été Sapeur-Pompier Volontaire et j'ai toujours travaillé dans la sécurité incendie ainsi que dans la sûreté ou je me suis toujours épanouie et investie dans mon travail.

Mes spécialités sont la contrefaçon, les escroqueries, mise en conformité du site, développement de la sûreté pour dissuader de tout attaque.



J’aime l’organisation et je suis très créatif dans le sens du développement de la société et je suis très dynamique, consciencieux, et méticuleux.





Mes compétences :

Microsoft Office

Sécurité

La sûreté

Organisation Formation Sécurité

Animation de formations