Martine JORDANA

J’ai une formation de management avec spécialisation marketing et finance. Le diplôme obtenu est un BSBA américain qui me permet aujourd’hui de maitriser parfaitement l’anglais (lu, parlé et écrit) j’ai également quelques notions d’espagnol.

Mon souhait est d’occuper un poste de comptable unique (et pourquoi pas plus tard devenir DAF). Cette fonction fait appel à des compétences que j’ai acquises au cours de ma carrière, dans différents secteurs d’activité, principalement des PME/PMI.

Mes compétences s’étendent aux domaines suivants :

La comptabilité générale

La gestion les ressources humaines

La gestion technique des dossiers

En ce qui concerne la comptabilité générale, je maitrise la saisie comptable, la trésorerie, le suivi clients et fournisseurs mais aussi le contentieux. J’assure également la réalisation des écritures comptables de fin d’année, le bilan et compte de résultat ainsi que l’analyse des différents éléments fournis.

Pour ce qui est de la gestion RH, outre l’établissement des paies, j’assure également le calcul des charges et déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles. J’ai également gérer au sein de Provence Garage les contrats de travail, les dossiers formations mais aussi les arrêts maladies (ou accident de travail).

Enfin dans les différents postes occupés j’ai eu en charge l’établissement et la gestion de dossiers plus technique comme par exemple : les dossiers contentieux de clients en RJ ou LJ, les dossiers assurances DO pour des chantiers de travaux (au sein d’Adoma), mais aussi tout ce qui concerne les appels d’offres privés : DCE, saisis des AO sur achatpublic, secrétaire de CAO.

Pour terminer j’ajoute que j’ai suivi en janvier dernier une formation comptable afin d’approfondir mes connaissances et d’ajouter à ma formation initiale : l’établissement de la liasse fiscale, la norme IFRS et la saisie du bilan de fin d’année comptable.

J’ai acquis ces différentes compétences principalement au sein Denison Pneus Service où j’occupais un poste polyvalent de secrétaire-comptable. J’ai quitté cet emploi après 2 ans pour un poste similaire à Provence Garage, un agent Ford qui m’offrait une plus complète autonomie. J’ai exercé ce dernier poste à mi-temps pendant 5 ans parallèlement avec un emploi de secrétaire d’agence pour Adoma. Ce dernier poste s’est ouvert sur un emploi d’assistante RP à plein temps à la Direction Régionale d’Adoma où je suis resté 6 ans. J’y ai appris tout ce que je sais en matière de CAO, suivi des chantiers de construction neuve et/ou réhabilitation mais aussi en terme de communication. Une part importante de mon travail consistait à créer le lien entre les différents acteurs d’un chantier : entreprises, financeurs, RP et architectes.

Au long de mon parcours professionnel j’ai développé une grande rigueur, l’autonomie mais aussi le goût du travail bien fait, dynamique et disponible, j’aime le contact et possède le sens de l’écoute.



Mes compétences :

SAP

Normes IAS/IFRS

CAO

Pack office 2007

Maîtrise d'ouvrage

Déclarations fiscales et sociales

Analyse financière