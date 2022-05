Martine KASPERCIC

Femme de terrain, je m'épanouis dans l'action.

J'aime construire, développer et m'engager à fond, relever un défi même si les chances de réussite sont minces.Organisée, dynamique,créative, polyvalente et capable de mener plusieurs actions de front.

Dotée d'un bon esprit de synthèse, convaincante, capable de rebondir.

Novatrice dans la recherche de solutions.

Facilités relationnelles.

Je recherche un cadre de travail bien structuré, m'offrant de l'action et des responsabilités bien définies.

Ouverte à toutes propositions.



Lieu de résidence : BORDEAUX depuis le 15/11/2013



Mes compétences :

Vente

Microsoft Office

Marketing

Développement commercial