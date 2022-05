Martine KELLER

J'ai débuté sa carrière dans l'industrie au sein d'une des plus importantes organisations achats d'Europe. Diplômée d'un MBA à l'Université de Stanford (USA - Silicon Valley). Je poursuis ma carrière dans la distribution de produits Tech puis au sein de différentes organisations humanitaires internationales. Ma passion de l'achat "raisonné" m'a poussé à créer début 2018 le projet "Achats partagés", une MarketPlace dédiée à l'achat responsable qui fédère de nombreux donneurs d'ordres internationaux et dont la mise en service est prévue pour le second semestre 2019.