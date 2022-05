Libérez-vous grâce à l'HYPNOSE et la PNL !



Surpoids, tabac, stress, confiance ou estime de soi...

Praticienne certifiée en Hypnose et PNL (Programmation Neurolinguistique), je vous rassure, ma pratique n'est pas de l'hypnose de spectacle. Vous ne dormirez pas, vous entendrez toujours ma voix et vous vous souviendrez de la séance d'hypnose, en toute sécurité, et respect.



« L'objectif de l'hypnose est que la personne puisse se dire :

Je suis mieux maintenant, avec un sentiment de liberté, de bien-être grandissant... »

comme si elle venait d’enlever un gros poids de son sac à dos rempli de problèmes non résolus.



l'hypnose n'est pas de magie mais c'est une pratique rapide et efficace pour le changement de comportement, le soulagement de la souffrance du corps et de l'esprit.



J'ajoute la puissance de la PNL (Programmation Neurolinguistique) à ma pratique de l'hypnose.



Durant mes séances d'hypnose, je vous accompagnerai dans votre changement de comportements :

- Confiance et estime de soi

- Traitement du surpoids

- Traitement de l’insomnie, sommeil

- Gestion du stress

- Lâcher prise

- Arrêt du tabac

- ...



OSEZ vous LIBÉRER, retrouver la joie qui est en vous !!!

au prix de 60 € la séance d'une heure à un heure et demie, de 9h00 à 19h00 en semaine.



Si vous avez des questions au sujet de l'hypnose et la PNL, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre.





Martine KOEHLER

Praticienne certifiée en HYPNOSE et PNL

Praticienne de la méthode "DEVENEZ NON-FUMEUR EN 1H30 ©"

Praticienne de la méthode "RÉDUCTION VIRTUELLE DE L'ESTOMAC ©"



rue Jean le Galleu - 94200 Ivry sur Seine

 06 88 70 03 42 martinek.hypnose@gmail.com



Ivry sur Seine - Métro Ligne 7 - station : Pierre et Marie Curie



Membre de l'Association http://therapeutes-parisiens.fr



N° SIRET : 809 005 408 000 12 – URSSAF 5071327976



Mes compétences :

Programmation neuro-linguistique

Hypnose

Ecoute

Analyse transactionnelle