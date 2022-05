Martine LADOIRE

Comédienne, dirige la cie des arceaux et l'école de théâtre et de danse en résidence au théâtre de lEperon à Angoulême. L'Eperon était un ancien cinéma (4 salles au centre ville) que j'ai racheté pour y créer un lieu culturel (des cours, des résidences d'artistes, une programmation régulière en co-réalisation).

Toujours passionnée par les arts de la scène, je joue dans une pièce actuellement en tournée,j'écris aussi des spectacles,donne encore des cours de danse et de théâtre et désire connaître des personnes partageant le même intérêt

Le " Théâtre de l'Eperon" lieu dans lequel on peut travailler nos créations a besoin pour vivre de rencontrer aussi bien des bénévoles que des administrateurs, diffuseurs, programmateurs qui pourraient nous faire partager leurs compétences.

Une grande salle non occupée dans laquelle nous pourrions aussi faire des projections attend d'éventuels partenaires.



Mes compétences :

Analyse du mouvement

Danse

Danse Classique

Danse contemporaine

Ecriture

Théâtre