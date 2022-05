Martine LALARDIE

Après diverses missions comme consultante dans la banque, la finance et l’assurance, je suis, depuis 1996, dans le domaine commerciale en SSII sur les domaines bancaires, assurances et tertiaires.

Cette double compétence me permet de comprendre l'activité de mes clients, de répondre au mieux à leurs besoins, de suivre tous mes collaborateurs, d'être à leur écoute.



J'effectue, personnellement, des missions de commerciale, des missions de recrutement, des missions de MOA / Organisation, des missions mise en place d'ERP pour des clients, des ssii.



Mes domaines de compétences :

- Commercial :

• Prospection, Développement et suivi clients :

Groupe BNP Paribas, Banque de France, BPI, Groupe Société Générale, Dexia,

Groupama, CNP, Swiss life, La Banque Postale ...

• Relation avec les différents services achats



- Recrutement consultants, gestion du personnel



- Management : commerciaux consultants, administratifs



- Assistance Maîtrise d’ouvrage :

• Rédaction de Cahiers des charges, de Spécifications fonctionnelles

• Recette

• Gestion de projet

• Accompagnement utilisateur, Processus



- Fonctionnel bancaire, assurance, comptabilité



Mes compétences :

Recrutement

Formation

Commercial

SSII

Assurance

Banque

Finance

Consultante

ERP