Martine MARSAT

Docteure Lettres et Sciences Humaines -Sciences de l'Education-

Professeure de lettres : Français Moderne

Projet de recherche universitaire



Recherche universitaire

Thématiques de recherche :

- Le numérique, une adéquation entre enseigner, former, apprendre et produire.

- Evaluation & Enseignement/Apprentissage

- Ecole & Inclusion

- La Pratique Pédagogique du Jeu de contes -PPJC-, outil didactique ludo-verbal



Autres

- Recherche & Enseignement/Formations initiale et continue avec des publics adultes sur :

Les techniques de communication et d'expression

Communication et Multimédia (Texte et Image, Article de presse, interview, film, Publicité,,,)

Sémiologie et multimédia

Pédagogie, éthique et communication

La littérature et l'art dans le monde contemporain

La littérature de jeunesse

Analyse et critique de la communication contemporaine

Communication et méthodologie du mémoire

Exposé et soutenance de mémoire

Des entrées dans l'écrit et l'oral (compte rendu / rapport de stage ;

Formation continue :

Cursus de professionnalisation et Insertion professionnelle : accompagnement de stage

- VAE

contact avec les entreprises, mémoire professionnel,

Plan de compensation contre l'illettrisme

Formation professionnelle et handicap



. Une relecture de Rousseau : Emblème et utopie pour les pédagogies d'aujourd'hui



CHARGEE DE COURS

Université de Savoie

COURS & TD :

- SEMIOLOGIE & MULTIMEDIA -INFOCOM-

- LINGUISTIQUE

- GRAMMAIRE ORTHOGRAPHIQUE

- GRAMMAIRE

- DIDACTIQUE DU FRANÇAIS

- DIDACTIQUE DE LA GRAMMAIRE

- MEMOIRE MASTER



Formatrice

Formation de publics adultes

- FORMATION CONTINUE



Mes compétences :

Formation continue & professionnelle

Animation de formations

Littérature & linguistique

Communication & Expression

Sémiologie & Sémiotique

Enseignement universitaire

Méthodologie du mémoire professionnel