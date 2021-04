Martine PESCHKEN

Une passion dans ma vie : l'Allemagne, les Allemands et la langue allemande .

Parfaitement bilingue, j'ai presque toujours évolué dans un milieu biculturel.



Animée par l'amour des langues, je parle également anglais , un peu espagnol et italien et ai des notions de grec moderne . Bref, je fais partie de ces gens pour qui apprendre une langue est un jeu.



Très tôt experte des relations franco-allemandes dans les séjours de l'O.F.A.J.(Office Franco-Allemand pour la Jeunesse), j'ai d'abord acquis une grande expérience en tant qu'animatrice-interprète puis comme organisatrice de séjours pour des associations allemandes et françaises : séminaires socio-économiques, rencontres culturelles et voyages touristiques entre Paris , Berlin , Hambourg et Marseille .



Ma curiosité, mon désir d'indépendance et mon goût pour la communication interculturelle m'ont poussée à expérimenter d'autres domaines : animation touristique, missions d'interprétariat et secrétariat bilingues.



A mon retour d'Allemagne je me suis alors lancée dans la Formation : Professeur auprès des écoles d’ingénieurs puis des Universités , Formatrice pour le GRETA et la Chambre de Commerce , je continuais mes interventions comme interprète entre autres dans le secteur touristique .



Actuellement en restructuration , j'ai intégré un groupe de l'AVARAP ( Association pour cadres en mutation professionnelle ) et je recherche une activité centrée sur l'International , dans une entreprise dynamique où je pourrai apporter mon savoir-faire et mon goût de la communication interculturelle et/ou de l'organisation de séjours .



Mes compétences :

Communication

Franco-allemand

Interprète

Langues

Tourisme