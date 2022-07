Martine RICOUART

Avocat spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et des TIC , j'ai créé le cabinet BRMAvocats , cabinet de 10 personnes dont 7 avocats répartis dans les deux départements PI et TIC ( informatique, web, réseaux , données personnelles)

Le cabinet dispose d'un service marques et d'une assistante marques diplômée de l'INPI et intervient beaucoup dans la contractualisation et la rédaction de CGV ( en PI , en e- commerce, en droit de la distribution et de la consommation)

BRM est aujourd'hui reconnu pour son expertise en matière de conformité informatique et libertés et à obtenu en janvier 2014 le label de la Cnil pour sa procédure d'audit de conformité I et L Je me suis investie depuis longtemps dans le domaine associatif professionnel.Présidente de l'Association Cyberlex de 2002 à 2004, association de juristes et techniciens de l'Internet, je suis depuis 8 ans administrateur de l'Association française des Correspondants aux Données personnelles ( CIL ) dont je suis aujourd'hui la Vice-Présidente chargée de la gouvernance.

Je suis également membre du bureau d'Infonord et participe régulièrement aux réunions du Clusir Nord a indiqué membre fondateur de l'Association RD -SSI.



Enfin je fais partie du Cercle du Marketing Direct et de l'APM (Association pour le Management .)

Je participe et interviens dans des colloques et manifestations sur la sécurité informatique et le cabinet a développé une expertise en matière de conformité Informatique et Libertés sous mon égide.

Nous pratiquons des audits de conformité CNIL et des audits de portefeuille de droits de propriété intellectuelle.

Le cabinet intervient en qualité de conseil ou en contentieux dans toutes les matières de la Propriété Intellectuelle, des TIC et de la distribution.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Informatique

Marketing direct

Base de données

Contrats informatiques

NTIC

Droit d'auteur