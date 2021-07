Martine TREULIER

Ergonome consultante et IPRP organisationnel je suis basée à proximité de Lille. En 2009 j’ai créé mon cabinet (www.trema-ergonomie.fr) pour mettre mes compétences au service des entreprises et de la santé au travail.



J’accompagne les entreprises, quelque soit leur taille ou secteur d’activité, dans leurs projets d’amélioration des conditions de travail, d’évaluation des risques professionnels (TMS, RPS) ou encore de conception/correction des situations de travail.

Un autre volet de ma pratique est dédié à l’insertion et le maintien à l’emploi des travailleurs handicapés. Sans oublier les IHM et la formation.





Mes compétences :

Amélioration des conditions de travail

Formation

Ergonomie Web

TMS

Aménagement / conception des postes de travail

Risques Psycho sociaux

Maintien à l'emploi des travailleurs handicapés

Conception/ Correction des situations de travail

Organisation du travail