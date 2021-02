Jean-Yves JOLLANS

IRBA (Institut de recherche biomédicale des armées - anciennement IMASSA - Institut de médecine aérospatiale du service de santé des armées) - Brétigny sur Orge.



- Conception de formations facteurs humains, Crew Resource Management, Team Resource Management, Maintenance Resource Management dans l'aéronautique, pour les sous-mariniers et dans le milieu médical (cliniques et hôpitaux).

- Formation de formateurs "facteurs humains", CRM, TRM, MRM...

- Participation à des travaux de recherche dans le domaine des facteurs humains auprès de chercheurs de l'IRBA

- Membre du groupe de travail chargé de rédiger les avis FH pour des enquêtes d'accidents diligentées par le BEAD-air



- Analyse / Gestion de risques / Prévention / Sécurité

- Approche systémique / Audit

- Conception / Réalisation de formations



- Ingénieur aéronautique

- Pilote de chasse

- Titulaire d'une maîtrise de psychologie sociale

- Conférencier FH à l'Institut français de sécurité aérienne - IFSA

- Conférencier FH à l'Université Paris 12 pour le DU "Organisation, qualité et gestion du risque en anesthésie réanimation"

- Conférencier à l'Université Paris V dans le DU Facteurs Humains

- Conférencier FH PracticeScan (formations au profit des personnels des établissements de santé)

- Collaboration avec l'Institut de médecine environnementale (IME - Paris)





Aéronautique

Psychologie

Sécurité

Audit

Prévention

Formation