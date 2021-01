Sandrine VASSEUR

Entreprise spécialisée dans la mise en sécurité des biens et des personnes lors des travaux en hauteur : audit - conseil - formation - installation ligne de vie ...., Vérification et contrôle annuels ....

Complété en 2008 par une activité de travaux d'accès difficiles, sur cordes et E.P.C.

Offre globale = 1 seul intervenant

Activité nouvelle en 2009 : nettoyage de silos agricoles, .....

Activité nouvelle en 2010 : installation de système anti pigeons et confortement de falaise

Activité nouvelle en 2011 : installation d'anémomètre

Activité nouvelle en 2012 : protection foudre - installateur agréé FRANCE PARATONNERRE

Activité nouvelle en 2013 : mise en sécurité des cellules de silos, fond penté, etc .....

Activité nouvelle en 2014 : aide à l'élaboration du Document Unique, préparation du compte pénibilité, etc ....

Activité nouvelle en 2015 : fumisterie







Mes compétences :

Document Unique de Prévention des Risques Pro

Veille réglementaire

E.P.I. antichute

Conseil

Sécurité

Prévention des risques

Pénibilité au travail

Prévention travaux en hauteur

Formation professionnelle continue

Cordistes experts

Tous travaux du bâtiment en hauteur

Travaux à la corde

Travaux d'accès difficiles

Filets de sécurité

Ligne de vie

Travaux en Hauteur

Garde corps

Risques professionnels

Audit sécurité

Démontage d'arbre sans ou avec rétention

Haubanage des arbres

Maintenance industrielle

Nettoyage

Instruments de mesure

Legislation du travail

Évaluation des risques

Prévention des risques professionnels

ALPINISTES DU BATIMENT

Filet anti chute

Recherche de fuites

Sécurité et santé au travail

Filets pare gravats