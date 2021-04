Mary LELOUP

Acheteuse industrielle, formation ESAP et polyvalente.

Je pratique depuis plus de 12 ans les achats directs et indirects, de la pièce unitaire sur plan à la prestation intellectuelle contractualisée.

Mes compétences sont issues de 2 expériences dans des entreprises multinationales, l'une au sein d'un site de production industrielle et depuis 2012 dans la fourniture de services pour moteurs de groupes électrogènes et propulsion.



Je travaille aussi bien en lien direct avec les demandeurs de tous les services d'une entreprise qu'en organisation Projet.



J'aime mon métier, le contact, apprendre et grandir en compétences.



Licenciée économique, je profite de mon congés de reclassement pour enrichir mes compétences à travers formations et coaching et reprendrai mes études à l'automne en cours du soir pour finir mon Master Achats et Supply Chain.



Mon projet est de devenir Responsable Achats mais je souhaite avant tout être en poste dès septembre prochain et étudie toutes opportunité de poste y compris CDD et intérim car je veux multiplier mes expériences et rester de plein pied dans le monde du travail et de l'entreprise!



J'ai hâte de vous rencontrer!



Mes compétences :

Sourcing

Nucléaire

Contractualisation et suivi des marchés

Evaluation fournisseurs

Négociation (locale/internationale)

Sous-traitance

Marketing achats

Aisance relationelle