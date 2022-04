Marc GEIGER

Domaines de compétence :



STRATEGIE ACHATS

- comprendre le marché et la politique de votre entreprise, sa stratégie commerciale,

- évaluer la maturité de la fonction achats,

- concevoir et mettre en œuvre une politique et une stratégie achat adaptées,

- utiliser les matrices / outils d’analyse et de décision,

- élaborer un plan d’action par familles d’achats,

- déterminer les critères de sélection des fournisseurs.



ACHATS OPERATIONNELS

- construire une collaboration fructueuse avec les Lead Buyers,

- gérer en propre un budget achat local,

- assurer le sourcing de nouveaux fournisseurs,

- réduire les coûts en actionnant les leviers achats les mieux adaptés à l’entreprise,

- négocier des accords cadre et des contrats de partenariat,

- optimiser les achats de matières premières et d’énergie,

- sécuriser les approvisionnements et développer le « Juste à Temps »,

- introduire un système de notation fournisseurs et des “plans de progrès”.



MANAGEMENT

- reprendre à mon compte les objectifs et la culture de l’entreprise,

- motiver et former mes collaborateurs,

- répartir les activités et familles d’achats et fonction des profils des acheteurs,

- déléguer et coordonner efficacement les actions de l’équipe achats,

- favoriser la communication et la collaboration avec les autres services.



GESTION

- élaborer les budgets prévisionnels et les plans d’action,

- suivre les tableaux de bord,

- contrôler la réalisation des objectifs en coût total.



Ma valeur ajoutée :

* dynamiser et professionnaliser un service,

* développer un bon relationnel avec les autres départements,

* fédérer une équipe et faire évoluer mes collaborateurs,

* manager par l’exemple,

* inscrire la collaboration avec les fournisseurs dans une optique à long terme.





Mes compétences :

Achat

FORMER

Négocier

Sourcing