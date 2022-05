Nicolas KENNEL

Consultant Formateur sur des solutions informatiques standard pour le business des Pme et Tpe.

Certifié par Sage, Ebp et Google aussi bien sur les versions logicielles traditionnelles (on premice) que les versions online.



Créateur de la "Team LBSI" qui fédère un réseau de consultants indépendants experts en informatique de gestion sur l'ensemble du territoire français et leur met à disposition des moyens pour les aider dans leurs activités.



Mes domaines d'intervention couvrent les besoins Paie et Rh, Comptabilité et Finance, Gestion commerciale et CRM, décisionnel : de l'analyse avant-vente, du conseil, de la fourniture, la mise en route, aux paramétrages, développements et a la formation ainsi qu'au suivi technique.



Les clients de LBSI sont des entreprises locales et désormais nationales, désireuses de pouvoir compter sur un partenaire de proximité, ayant le sens du conseil, un vrai savoir faire, une vision globale et une démarche honnête.

Nos clients nous sollicitent pour des solutions de gestion, des solutions collaboratives novatrices (Web 2.0, Google Apps, Saas, Cloud) et de la gestion de projet.



