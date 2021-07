Marylène MURET

Depuis 2016 : Chargée de Recrutement (de la rédaction de l'annonce jusqu'à l'accueil de la personne recrutée)



Jusqu'en 2016 : Animation territoriale :



- organisation d'évènements liés au milieu économique et à l'emploi afin d'être au plus proche des entreprises tels les forums emploi que j'ai développés depuis 2006 ainsi que les actions de mise en relation et de valorisation des acteurs économiques



- actions en direction du grand public (co-organisation d'ateliers, café/rencontres, film/débats, fête du développement durable ...)



- actions Relations Publiques



J'aime les relations humaines, construire, animer et fédérer un réseau autour d'un projet. J'ai le sens du service public et j'aime donner un sens à mes actions.



Mes compétences :

Recrutement

Rédaction de contenus

Relations Publiques

Communication

Relationnel

Relation entreprise

Sens du contact

Développement économique