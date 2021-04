Maryline FRANÇOIS

Après 27 ans en qualité d'Assistante pour le groupe EURONEXT où j'ai eu la chance d'évoluer au sein d'un groupe solide et d'acquérir énormément d'expérience,

J'ai porté mon choix aujourd'hui, vers mes passions et ma créativité, alliées à l''utilité de préserver l'environnement en préparant la création d'une entreprise de recyclage et modification/customisation de vêtements féminins et enfants



Ma première collection et mon site seront en ligne dans quelques mois en attendant, ne jetez plus, donnez, faites modifier ou customiser vos vêtements :)