Maryline HOEBANX

Après une formation universitaire en didactique des langues, des années professionnelles en formation FLE et francophonie à l'étranger, je me suis spécialisée en ingénierie de formation et en conception pédagogique, surtout multimédia, depuis une dizaine d'années en France.

Je travaille désormais au service de la formation continue pour adultes en responsabilité de services (ou en de formation.



Mes compétences phares :

*Ingénierie pédagogique multimédia, formation de formateurs

*Ingénierie de formation : analyser une demande, élaborer une proposition de conseil, élaborer une réponse formation sur mesure, répondre à un appel d'offres

*Management d'équipe (pédagogique et administrative)

*Élaboration et suivi budgétaire d'un service

*Conduite d'actions commerciales et marketing

*Techniques de stratégies de développement

*Référentiel qualité formation (Qualopi et Eduform)

*Connaissance du milieu de la formation initiale et de la formation continue dans l'éducation Nationale, dans le tourisme / montagne / social / insertion / langues

*Capacités d'analyse et de synthèse, de rédaction

*Informatique, E-Learning

*Didactique les langues : FLE / FOS / FLI / FLS / anglais

*Langues étrangères