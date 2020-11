Maryline MARYLINE MAQUAIRE-MIROUX (MAQUAIRE-MIROUX)

Forte d’une expérience de 20 ans dans le secteur de la Logistique et du transport, j’ai acquis de solides connaissances des métiers de la Supply-Chain et développé mes compétences managériales.



Aujourd’hui je recherche aujourd'hui de nouveaux défis à relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je pourrais mettre au profit de votre société mes acquis afin de fiabilisé et optimiser votre chaine logistique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Business Objects

ERP

AS400

MRP

GPAO