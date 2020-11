Maryline PARROT - ONGARO

Bienvenue, à vous lecteur de mon profil !



Jeune retraitée, je recherche une opportunité qui me permettra d'être active occasionnellement...

Si je n'ai pas encore réalisé l'activité que vous souhaitez me confier, je m'en réjouis puisque vous m'offrez une nouvelle fois l'opportunité d'apprendre ...



Qui suis-je ?

Une révélatrice de talents dans le cadre de mes activités de manager de proximité ou dans celles de responsable de formation ou encore celles de consultante formatrice. Vous l'aurez compris mon leitmotiv c'est :

Accompagner les personnes vers des objectifs collectifs et/ou individuels définis en concertation, en garantissant la responsabilité sociale, environnementale et économique de lemployeur.