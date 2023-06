Maryline THORAILLER

En charge de l eclairage des facades de climatisation et face-plate,

sur la vie du produit, des reponses a appel d offre au suivi de production,

pour l ensemble de nos clients (RENAULT/ PSA/ BMW/ MERCEDES/ TOYOTA/ SAAB)

pour les produits devellopes a Creteil, Prague et Bad Rodach(Allemagne) et fabriques essentillement a Rakovnik (republique tcheque)

basee sur le site de developpement de Creteil



Mes compétences :

Automobile

Bâtiment

ECLAIRAGE

Eclairage LED

LED

Optique