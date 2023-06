Maryll LECOMTE

Diplômée d'un Master en International Marketing and Business Development à SKEMA Business School, je suis activement à la recherche d'une opportunité professionnelle dans le Marketing produit. Forte d'expériences significatives en tant que Chef de produit, aussi bien en marketing opérationnel qu'en marketing digital, j'ai renforcé mon champs de compétences grâce à une expérience sur le terrain en tant que Formatrice pharmaceutique.



Enthousiaste, rigoureuse et motivée, sachant faire preuve d’adaptabilité et de réactivité, ma capacité à travailler en équipe, ma sociabilité et ma persévérance sont autant d’atouts qui m’ont été nécessaires lors de mes précédentes expériences afin de mener à bien différents projets.



Mes compétences :

Réactivité

Marketing

Communication

Organisation

Relationnel

Gestion de projet

Rigueur

Adaptabilité