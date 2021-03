Passionnée par la relation client, le dynamisme et l'organisation sont mes points forts. C'est grâce à plusieurs expériences dans les métiers du commerce et de la télécommunication que j'ai su acquérir autonomie, organisation et fibre commercial.



Mes compétences :

Utilisation des outils informatiques (traitement d

Principes de la relation client et techniques d'éc

Gestion des réclamations clients

Accueil et conseil client

Argumentation commercial