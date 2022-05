Nicolas HOUEL DEVIENNE

20 ans de qualité de service dans l’assistance aux utilisateurs, dans le respect des normes ITIL et dans le

cadre de projets complexes : luxe, banque, hôtellerie, GMS, …



CONDUITE DE PROJET :

Déploiement de nouveaux canaux de communication (Chat, Callback, Chatbot, ...)

Élaboration, planification, coordination et mise en place de projets opérationnels.

- Mise en place de transition d’infogérance en 7j/7 et 24H/24 : 16 000 sollicitations / mois pour 6 000 sites dans le monde, ...

- Mise en place d’outils d’optimisation de la gestion du parc informatique, projets de déploiement – migration, ...

- Mise en place d’infogérance de HELPDESK multi sites (France / Roumanie)

- Suivi de projet de Migration AS 400 vers SAP, ou migration d’OS : WNT / W2K / WXP / Seven.

GESTION DU SERVICE

- Gestion de la relation client : Directeur informatique, Directeur commercial, Directeur du SAV.

- Suivi CA, actions sur la marge du compte, plan de progrès, actions qualité.

- Gestion du parc : Gestion des entrées, sorties, des inventaires, consommables, analyse, prévision des

besoins, ...

- Élaboration et mise en place de tableaux de bord, de procédures, indicateurs qualité, reporting mensuels

d’activité.

MANAGER SUR SITE & MULTISITES

Développement commercial

Encadrement d’équipes bilingues de 10 à 90 collaborateurs (internes, client), dont gestionnaire de parc, référents

techniques, techniciens d’interventions, techniciens support, Admin fonctionnel, ...

- Recrutement, réunion, adaptation des plannings aux flux, …

- Formateur interne et externe auprès des clients



Mes compétences :

Service desk

Formateur

Gestion de parc

Itil

Manager

Informatique

Qualité

Dsi

Conduite de projets

Account Manager

Helpdesk