Maryse MARYSE MAZAC (MAZAC)

Après des études et une expérience professionnelle qui n'ont rien d'artistique, j'ai décidé de me consacrer à ma passion de toujours : le dessin.

Je n'ai jamais regretté ce choix, bien qu'il soit très difficile de vivre d'une activité artistique.

Je travaille très régulièrement, au crayon de couleur, au crayon noir et à l'encre. J'expose mes œuvres dans différentes galeries parisiennes, ou à l'étranger.

Vous pouvez visiter mon site :

couteaumaryse.fr

Je fais aussi imprimer des compositions que je crée à partir de mes dessins sur des tissus avec lesquels plusieurs vêtements ont été réalisés, sur des mugs et des boîtes à thé qui font de très jolis cadeaux.

Venez visiter ma boutique sur mon site.





Mes compétences :

Art

Dessin