Maryse SARGHAT

Diplômée du mastère spécialisé en audit interne et contrôle de gestion et forte de 16 années d'expériences professionnelles, j'ai réussi mon évolution de carrière vers le métier de contrôleur de gestion.

J'occupe depuis presque 6 ans un poste de contrôleur de gestion au rectorat de l'Académie de Toulouse (Titulaire).

Je recherche aujourd'hui un poste en mutation ou détachement dans la région Toulousaine et le Muretin.



Mes compétences :

Perceval planning

Oracle Peplesoft (ERP)

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

SAP (initiation)

Oracle PeopleSoft

Microsoft Excel (avancé)

Business Object/Business Intelligence