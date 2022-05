Martine BAURIN MOROY

Ingénieur pédagogique multimédia, cadre de santé, chargée de mission développement du e-learning, je suis intéressée par l'introduction du numérique et de l'internet en santé.

La pédagogie et la pédagogie en ligne est mon premier centre d'intérêt.

Je suis également intéressée par le développement des réseaux de santé, la coordination des soins et des interventions médico-sociale, la prise en charge holistique à distance des personnes soignées.



Ce que modifie l'introduction des technologies de communication à distance dans la prise en charge de la santé, la formation, et l'autonomisation des personnes concernées. Mais aussi les biais et les difficultés, face notamment aux personnes fragiles, les évolutions juridiques associées.



Enfin, je suis intéressée par la notion de dépendance de nos sociétés face aux technologies, et notamment aux technologies de communication.



Mes compétences :

Pédagogie

Elearning

Tutorat d'alternance

Coordination de projet Erasmus

Pilotage de jumelage à l'international

Tutorat d'étudiants

Transfert de compétences