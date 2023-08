Maryse THOMAS

Forte d'une expérience de plus de 15 ans en tant que Commerciale Sédentaire auprès de clients professionnels, je suis actuellement à la recherche d’un emploi.



Durant mon expérience professionnelle, j'ai occupé ce poste pour différents secteurs d'activité et avec des clients aussi variés que des TPE, PME, GMS, Banques, Administration et Revendeurs.

Je maîtrise la gestion d'un portefeuille client dans sa totalité (suivi des clients existants, prospection, saisie et suivi de la commande, gestion des litiges et relance des impayés).

J'ai également utilisé différents outils informatiques pour lesquels j'ai fait de la qualification de fichier et je sais travailler en binôme avec des commerciaux terrains.

Je me suis toujours impliquée dans mon travail en relevant les challenges que l’on me proposait et j’ai aussi mis en place des outils d'aide à la vente.



Désireuse d’acquérir de nouvelles compétences et de découvrir d’autres domaines d’activités, je suis prête à faire partager mes talents de commerciale au sein d’une nouvelle équipe.





Mes compétences :

Commercial BtoB

Télévente

Gestion du stress

Stratégie

Relations clients