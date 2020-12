Maryvonne GUIDON LE BRUN

Maryvonne LE BRUN - Gérante / Ingénieur-conseil senior Environnement, Hygiène et Sécurité (Ingénieur en procédés industriels INSA-T, formation niveau maîtrise en droit IPTIC, auditrice tierce partie QSE, + 20 ans d'expérience).



Objectifs professionnels : participer à la mise en oeuvre pratique du développement durable



Comment :

-aider les organisations à se mettre en place, identifier les risques ,

- valoriser le savoir faire pour la gestion des réglementations et problématiques QHSE des activités industrielles et les opérateurs de recyclage de déchets,

-transmettre le savoir faire et les données de veille travers de solutions informatiques et prestations de veille , les diffuser.



Parcours :



1992 : SGN : ingénierie du traitement de l'eau, de la chimie, du retraitement du combustible nucléaire



Création de TLAZOL en 1996



Développement logiciel et prestations de veille réglementaire HSE depuis 2002 : NOPAL (participation OSEO)



Réalisation d'audits et diagnostics QHSE et Social pour SGS-ICS

(France / étranger) de 2006 à 2013



Qualification comme auditrice WEEELABEX fin 2013



Accompagnement REACH et CLP depuis 2007



Mes compétences :

REACH

Déchets

Veille réglementaire

ISO 14001

Industrie

Aéronautique

ICPE

Pétrole

CLP

Chimie