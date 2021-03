Master MASTER

Après des études de sciences de gestion, et de la finance, j'ai au cours de mes dix premières années travaillé chez Bank of America à Londres, tour à tour en tant que comptable, puis contrôleur de gestion.



J'ai ensuite voulu donné une nouvelle orientation à ma carrière, en intégrant la dimension systèmes d'information, notamment de la MOA et de la gestion des projets liées à mes compétences de base.



Ayant depuis plus d'une décennie assuré des missions dans les domaines de la MOA et de la gestion des projets auprès des grandes banques et des compagnies d'assurance de la place, aujourd'hui j'ai acquis le statut de consultant expert qui me confère une grande légitimité nécessaire pour intervenir dans les projets à forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Suivi des développements, de mise en production et

Défintion des règles et des schémas comptables

Analyse des besoins et études d'impacts

Rédaction du plan de recette et du cahier de recet

Paramétrages des données et des attributs

Rédaction des spécifications focntionnelles

Rédaction du cahier des charges

Gestion de projet

Rédaction des notes de cadrage

MOA

AMOE

Microsoft Office

Consolidations

SQL

Oracle

Business Objects

SAP

SAS Statistical Package

Quality Control

Murex Financial Software

Mercury Quality Center

Loan IQ

Futures Operations

Visual Basic for Applications

Sage Accounting Software

Microsoft Project

Essbase

Commodities

Cognos Impromptu

Calypso Financial Software

Wall Street System Financial Software

WSS Financial Software

Summit Financial Software

SAP FI

SAP CO

Microsoft SharePoint

Microsoft Access

Mercury Interactive TestDirector

JDEdwards Suite

International Financial Reporting

Hyperion Financial Management

Foreign Exchange

CODA

C++

Audit

Asset-backed Financing

QlikView

PeopleSoft

Micr