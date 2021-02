Coach sportif et Masseur depuis l'an 2000

Je vous propose de maintenir santé et bien-être grâce à un cocktail d'activités physiques et de massages réguliers.



A domicile, je propose:

-Des entraînements Physique personnalisés

-Des massages sur table: deep tissue, suédois, Amma

-Des massages Amma assis, sur chaise Ergonomique



En entreprises, je propose:

-Des massages Amma Assis, sur chaise Ergonomique



Mes compétences :

Expert Forme et Bien être